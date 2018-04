WA Tlemcen : les joueurs en grève

Les joueurs du WA Tlemcen (Ligue 2 algérienne) ont boycotté lundi, la reprise des entraiîements pour revendiquer la régularisation de leur situation financière, mettant hors de lui leu entraineur Djamel Benchadli, a appris l'APS. "Après deux jours de repos (samedi et dimanche), j’ai donné rendez-vous à mes joueurs ce matin pour entamer la préparation du prochain match en déplacement contre le GC Mascara, mais à ma grande surprise, j’appends qu’ils ont décidé de faire grève", a déclaré Benchadli à l’APS. " Certes, leur revendication est légitime, mais je trouve qu’ils ont choisi le mauvais moment pour recourir à une telle action, car nous sommes dans la dernière ligne droite du championnat et nous n’avons pas encore assuré notre maintien en Ligue 2" , a-t-il ajouté. Cette grève fausse complètement les calculs de Benchadli, selon ses dires, poursuivant qu’il misait énormément sur l’état d’esprit de combattant retrouvé chez ses joueurs depuis quelques matchs pour maintenir la dynamique des bons résultats des précédentes journées. Les Zianides sont parvenus à quitter la zone rouge grâce à leurs trois précédentes victoires de rang, leur ayant permis de se hisser à la 11e place avec 30 points, devançant de cinq unités le 14e et troisième potentiel relégable, le MC El Eulma. Cette grève intervient aussi avant deux déplacement de suite à Mascara et Kouba, dont les formations locales jouent leur survie dans le deuxième palier.