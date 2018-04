Sétif : 53.000 comprimés psychotropes récupérés

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, les éléments de la brigade criminelle relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus une fois encore à frapper fort et en un temps record pour mettre hors d’état de nuire les auteurs d’un vol opérée de nuit à Sétif dans des locaux d’un dépositaire de médicaments installé au niveau de la cité Tlidjene. Les auteurs de ce vol, qui a donc été commis au niveau d’un entrepôt relevant d’un grossiste distributeur de produits pharmaceutiques, sont donc parvenus à s’infiltrer de nuit dans ces locaux où ils ont ligoté le gardien et détruit le système de surveillance, avant de s’emparer d’une importante quantité de psychotropes, plus de 53.000 comprimés et prendre la fuite à bord du véhicule du gardien de cet entrepôt, indique en outre le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya. Les investigations entreprises par les éléments de la brigade criminelle et l’exploitation de fragments indices, ajoute le communiqué, aboutiront rapidement à l’identification de l’un des suspects, puis de ses trois autres acolytes, dont l’âge varie entre 25 et 35 ans, qui seront tous arrêtes, dont deux récidivistes. La fouille entreprise au niveau des domiciles des mis en cause sur mandats de perquisition permettra aux policier de découvrir l’ensemble des produits volés, y compris le véhicule. Une procédure judiciaire à été ouverte à l’encontre des mis en cause, pour les chefs d’inculpation «vol aggravé de nuit avec violence commis en bande organisée et utilisation d’un véhicule motorisé» et «détention de psychotropes en vue de leur écoulement».

Présentés devant le procureur de la République du parquet de Sétif, les mis en cause ont été déférés devant le juge d’instruction qui a décidé de les placer tous sous mandat de dépôt.

F. Zoghbi