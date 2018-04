El-Bayadh : tentative de contrebande de 42 pièces archéologiques

Les services de la Gendarmerie nationale ont déjoué, samedi dernier dans la wilaya d’El- Bayadh, une tentative de contrebande de 42 pièces archéologiques, a-t-on appris hier de ce corps sécuritaire. Des éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie de la commune de Boualem ont arrêté, lors d’une opération de sécurité routière au niveau du lieudit Sfisifa sur la RN no 47 reliant les wilayas d’El-Bayadh à Naâma, trois personnes suspectes se trouvant à bord d’un véhicule. La fouille du véhicule a permis la découverte et la saisie de 38 pièces de monnaie anciennes et 4 pièces constituées d’anciens pilons en cuivre utilisés dans le concassage des graines de céréales. Ces pièces étaient destinées à être vendues à des réseaux de contrebande spécialisés. Les services de la Gendarmerie nationale d’El-Bayadh ont ouvert une enquête.