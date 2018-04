Mascara : Saisie de 111 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sig ont réussi à neutraliser un vendeur illicite âgé de 36 ans avec la saisie de 111 unités, et ce suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect au niveau de son domicile familial situé au centre de Sig, où il stockait, puis revendait des boissons alcoolisées.

Les procédures légales ont alors été accomplies, et le domicile en question a été perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter le suspect et de saisir 111 unités réparties en 96 unités de type Beaufort et 15 unités de type Albro.

Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’encontre du suspect qui a été présenté devant la justice et placé en détention. Toujours à Sig, une opération de police de grande envergure, à travers les rues et quartiers de la ville, a permis, dans le cadre de la lutte contre la criminalité routière, la confiscation de 10 motocycles en raison d’infractions commises par les conducteurs, notamment ce qui a trait au non-port du casque et défaut de papiers, et un nombre de 8 charrettes et autres moyens utilisés dans le commerce illégal.

Ces opérations se poursuivront inopinément, en vue de réaliser l’efficacité nécessaire pour lutte contre la criminalité.

A. Ghomchi