Perturbations sur les vols d'Air Algérie vers la France

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé samedi de "fortes perturbations" sur ses vols vers la France et survolant la France suite à un mouvement social des aiguilleurs du ciel du secteur de Marseille, a-t-elle indiqué dans un communiqué. En conséquence, tous les vols de et vers la France sont touchés, a-t-elle avisé. Pour rappel, une grève a été initiée par onze syndicats de tous métiers de la compagnie Air France pour obtenir des hausses de salaires. Six autres journées de grève sont d'ores et déjà programmées, dont deux la semaine prochaine, mardi et mercredi.