Plus de 7 kg de cannabis traité saisis à l’Ouest

Plus de 7 kg de cannabis traité ont été saisis lors d'opérations de police menées dans les wilayas de Sidi Bel Abbes, Tlemcen et Ouargla, ainsi qu'une quantité de psychotropes dans la wilaya d'Alger, indique samedi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Dans la wilaya de Tlemcen, "3,4 kg de cannabis traité ont été saisis et un individu a été arrêté" par les forces de police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya, à la suite d'une information faisant état d'un individu suspect qui s'adonne au trafic de drogue au niveau de son domicile dans la localité de Maghnia, précise la même source. A Sidi Bel Abbes, un mandat de perquisition au domicile d'un individu suspect au centre ville s'est soldé par son interpellation et la récupération de 3 kg de cannabis traité, ajoute le communiqué. Par ailleurs, les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger et d’Ouargla ont mené des opérations de recherches à travers leurs secteurs de compétence, ce qui a permis l’interpellation de "241 individus suspects" impliqués dans divers délits. A Ouargla, "3 individus suspects ont été interpellés" pour une affaire liée au trafic de drogue et "773 grammes de cannabis traité récupérés", relève la DGSN. Dans la wilaya d'Alger, les forces de police ont effectué récemment des descentes dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la récupération de "19.780 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité et des armes blanches" et l’arrestation de "238 individus suspects impliqués dans ces divers délits".