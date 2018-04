Skikda : Destruction de 2 abris pour terroristes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda (5e Région militaire), des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 6 avril, deux abris pour terroristes contenant, deux bombes de confection artisanales, des vivres et divers objets", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 7 avril 2018 à Béchar (3e RM), un narcotrafiquant, saisi 52 kg de kif traité et un véhicule. A Ain Guezzam (6e RM), des détachements de l'ANP ont arrêté 4 personnes et saisi 6 groupes électrogènes, 9 détecteurs de métaux, un GPS, un téléphone satellitaire et 200 grammes de TNT, tandis que 2 personnes ont été arrêtées à Laghouat (4e Région militaire) et 1.080 unités de boissons saisies. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté 4 personnes, saisi quatre 4 fusils de fabrication artisanale et 4 kg de pulvérin à Biskra (4e RM), alors que "11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen (2e RM) et Laghouat (4e RM), conclut le communiqué.