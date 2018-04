Accidents de la route : 7 morts et 18 blessés en 48 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et 18 autres ont été blessées, dans 9 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures, sur le territoire national, indiquent hier les services de la Protection civile dans un communiqué. Par ailleurs, et durant la même période, 3 personnes ont perdu la vie, asphyxiées par l’inhalation de monoxyde de carbone émanant de chauffe-bains, à l’intérieurs de leurs domiciles, dans les wilayas de Tiaret et de Tlemcen. Des soins de première urgence ont, en outre, été prodigués à 18 autres personnes, incommodées par le même gaz toxique, émanant d'appareils de chauffage, à l’intérieur de leurs domiciles, dans des wilayas du Centre et de l'Ouest du pays. Vendredi dernier, une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu sur la RN-1 à 45 km au sud d’El-Menea (Ghardaïa), a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit suite au dérapage d’un camion transportant des fruits et légumes, qui a fait plusieurs tonneaux et fini sa course en dehors de la chaussée, causant la mort sur place du chauffeur (34 ans) et causant des blessures à son accompagnateur (28 ans). Le corps de la victime et le blessé ont été transportés vers l’hôpital Mohamed-Chaâbani d’El-Menea et une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.