Annaba : 4 Kg de corail récupérés

Une quantité de 4 kg de corail a été saisie et un baron a été arrêté, mercredi dernier, au niveau des communes d’El Bouni et d’El Hadjar, par des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba, dans deux opérations distinctes, indique un communiqué de ce corps constitué. Ces deux opérations ont été rendues possibles grâce à des informations faisant état de la présence de personnes activant dans le trafic du corail destiné à la contrebande. Outre la récupération de 4 kg de corail, 6 bouteilles d’oxygène, 17 bouteilles d’huile de moteur marin, 3 combinaisons de plongée et accessoires, 8 filets de pêche ainsi que d’autres équipements d’exploration du corail (GPS, etc.), étaient soigneusement dissimulés dans les broussailles. Le véhicule du suspect utilisé dans la contrebande de cette matière a également été saisi, a-t-on ajouté. Cette saisie a été découverte au niveau d’Oued Seybouse à l’issue d’une opération de recherche et d’investigation effectuée minutieusement par les éléments de la gendarmerie nationale d’Annaba.

B. Guetmi