Tamanrasset : Reddition de deux terroristes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset/6e RM». Il s’agit du dénommé «M. Sidi Mokhtar dit M’barek. Ce terroriste en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni, avait rallié les groupes criminels en 2014».

Dans la matinée, un autre terroriste dénommé Sid Omar dit Abou Hamid, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, s’est rendu aux autorités militaires de la même région, également en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus, durant la première semaine du mois en cours, s’élève à quatre terroristes et la récupération de quatre armes à feu et une quantité de munitions. Dans le même contexte et «lors d’une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 5 avril à Skikda/5e RM, une casemate contenant 6 bombes artisanales et des vivres», est-il ajouté. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un orpailleur en possession de 10 groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs et plus de 500g de dynamite, tandis que 122 balles ont été saisies à In Amenas et Ghardaïa/4e RM.

Au niveau de la 2e RM, un détachement de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Mascara, 6 narcotrafiquants et saisi 119,5 kg de kif traité, une somme de 3 millions dinars et 5 véhicules touristiques, en plus de 9.788 litres de carburant destinés à la contrebande saisis à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM.