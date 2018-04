Décès du moudjahid Ameur Mahmoudi

Le moudjahid Ameur Mahmoudi est décédé jeudi à Tlemcen à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, dans lequel il a loué les hauts faits du défunt durant la guerre de Libération nationale et son dévouement dans le processus d'édification au lendemain de l'indépendance. Né le 28 septembre 1932 à Tlemcen, le défunt a rejoint l'Armée de libération nationale (ALN) dès juin 1956. Il a participé à la célèbre bataille de Fellaoucene le 20 avril 1957 pour rejoindre ensuite la 8e Région en qualité de responsable militaire. Au lendemain de l'indépendance, il a poursuivi avec abnégation son parcours pour l'édification du pays dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP). Il a été envoyé à l'Académie militaire du Caire, participé à la guerre d'octobre 1973 et poursuivit son travail jusqu'à sa retraite en 1984 avec le grade de Commandant. Le moudjahid Ameur Mahmoudi a été inhumé le jour même après la prière d’El-Asr au cimetière de Sidi Senouci à Tlemcen.