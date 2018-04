Énérgie : M. Guitouni s'entretient avec l'ambassadeur russe

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev avec qui il a discuté de la coopération bilatérale dans le secteur de l'Energie notamment les hydrocarbures, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette audience tenue au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie dans le secteur de l’Energie, qualifiées d'«excellentes» et ont évoqué les perspectives de leur renforcement, selon la même source. Les opportunités et les possibilités d'investissement et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures en particulier ont été également évoquées lors de cet entretien. Le ministre et l’ambassadeur russe ont, en outre, échangé leurs points de vue sur l’évolution des marchés pétroliers et ont salué le processus du dialogue engagé entre les pays Opep et non Opep, pour leur stabilisation à moyen et long termes, ajoute le communiqué.