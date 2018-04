M. Yousfi et l’ambassadeur mexicain évoquent la coopération industrielle

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi à Alger l’ambassadeur du Mexique, Juan José Gonzalez, avec qui il a évoqué la coopération économique algéro-mexicaine. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné notamment la coopération dans le secteur industriel et les moyens de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. À cet effet, l’ambassadeur mexicain a rappelé «l’intérêt des entreprises mexicaines pour le marché algérien, notamment dans les secteurs de la sous-traitance, pharmaceutique et chimique», a ajouté la même source. Pour sa part, M. Yousfi a exprimé la volonté de l’Algérie de développer davantage les partenariats avec la partie mexicaine dans différents secteurs.