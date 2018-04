Le ministre angolais des relations extérieures en visite officielle aujourd’hui à Alger

Le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, effectuera, aujourd’hui et demain, 7/8 avril, une visite officielle en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, indique jeudi un communiqué du ministère. Cette visite «qui répond à la volonté commune des deux pays d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération, sera une occasion d’évaluer la coopération bilatérale et l'examen des voies et moyens à même de donner une nouvelle impulsion aux relations d’ensemble», précise la même source. Le séjour du chef de la diplomatie angolaise, «qui s'inscrit également dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays, permettra aux deux ministres de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment, celles relevant de l'ordre du jour de l'Union africaine en particulier, la question du Sahara occidental, la situation dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et l'immigration clandestine», ajoute le communiqué du MAE.