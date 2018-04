Annaba : 151 ressortissants subsahariens conduits vers Tamanrasset

151 ressortissants africains ( 78 hommes, 54 femmes et 19 enfants) qui résidaient clandestinement dans les wilayas d’Annaba, El Tarf, Constantine, Skikda, Jijel et Tébessa, issus de 6 pays (le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, la Guinée et la Sierra Leone), ont été reconduits, jeudi en début de soirée, vers le centre de transit de Tamanrasset en vue de leur rapatriement, a-t-on appris auprès du président du Croissant rouge algérien (CRA), Abdelhamid Bouzid. Ils ont été regroupés dans un premier temps au centre de transit de l’ex-SNLB implanté au niveau de la cité Seybouse, avant d’être acheminés à bord de six bus, accompagnés de deux camions frigorifiques pour le ravitaillement lors du voyage.

Cette opération, troisième du genre, a été encadrée par plusieurs institutions, entre autres le Croissant rouge algérien, la Protection civile, la Santé, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale, a-t-on précisé.

Il convient de noter que 300 migrants clandestins subsahariens ont été conduits vers le centre de transit de Tamanrasset depuis la wilaya d’Annaba dans deux opérations distinctes, en février et mars derniers.

B. G.