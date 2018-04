Conseil des gouverneurs de la Banque Islamique de Développement : M. Raouya à Tunis

Les travaux de la 43e session du Conseil des Gouverneurs de la Banque Islamique de Développement (BID) vont se tenir, aujourd’hui et demain à Tunis, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a indiqué hier un communiqué du ministère. À cette occasion, M. Raouya rencontrera le président de la BID et les hauts responsables des institutions financières présents à cet évènement, ainsi que ses homologues des pays membres de la BID. Par ailleurs, M. Raouya présidera, jeudi dans la capitale tunisienne, la 18e réunion annuelle du Haut Conseil des Fonds d’El-Qods et d’El-Aqsa.