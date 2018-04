Skikda : Identification d’un terroriste éliminé

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone de Boudoukha, wilaya de Skikda (5e RM), le 2 avril 2018, ayant permis d'éliminer un dangereux terroriste et de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, il a été procédé à l'identification du criminel. Il s'agit de B. Farid alias «Abou Zaraa» qui avait rallié les groupes terroristes en 1994», précise le communiqué. Cette opération s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos Forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national.