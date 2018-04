Tlemcen : Saisie de plus de 3 kg de corail rouge

Les services de la sûreté de la wilaya de Tlemcen ont procédé à la saisie de 3,4 kg de corail rouge à Maghnia, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication. L’opération a été menée samedi par les éléments de la brigade de recherche et d’investigation relevant de la PJ, suite à la perquisition de l’habitation d’un individu résidant à Maghnia et impliqué dans une affaire, objet d’une enquête sur un trafic de drogue, a-t-on ajouté de même source. La fouille du domicile a permis la découverte et la saisie de cette quantité de corail rouge, dissimulée dans le garage de la maison. Ce produit très prisé à l’étranger s’est avéré appartenir au père du suspect.

Le corail était destiné à la contrebande. Le propriétaire de la marchandise (55 ans) a été arrêté. Une enquête a été ouverte, pour approfondir les investigations, signale-t-on.