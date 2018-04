Tizi Ouzou : Une casemate détruite

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de recherche et de fouille menée à Tizi Ouzou (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 31 mars, une casemate pour terroristes contenant 5 bombes de confection artisanale, ainsi que des vivres et divers objets», précise un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont intercepté 41 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar et Laghouat». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont saisi à Naâma (2e RM), une quantité de kif traité s’élevant à 500 kg, alors que 4.212 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued (4e RM)». D’autre part, et lors d’opérations distinctes, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi deux armes à feu à Chlef (1re RM) et Saïda (2e RM), un camion chargé de 15 moteurs de différents types de véhicules, 1.720 pièces de vêtement et 50 sacs de charbon à Tamanrasset (6e RM), ainsi que 253 kilogrammes de cuivre à Oran/2e RM».