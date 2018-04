Habitat : Relogement de 54 familles à SIG

L’opération de démolition de maisons vétustes et menaçant ruine, et de relogement a concerné 54 des 70 familles occupant ces logements à Sig sur trois sites, et ce dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). L’opération, conduite, dimanche dernier, sous une pluie battante, par le chef de l’exécutif, a été bien accueillie par les citoyens de la région. Le wali a expressément instruit les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif de procéder à la démolition immédiate des bâtisses menaçant ruine recensées par les services du CTC, et le ramassage des restes solides de ces démolitions et leur transfert au CET.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette opération de relogement entrant dans le cadre du RHP, qui connaît une nette amélioration dans son exécution, touchant progressivement d’autres localités de la wilaya.