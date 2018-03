Trafic de tabac à chiquer : Un réseau de 7 personnes démantelé à Sétif

Poursuivant leur lutte contre le crime sous toutes ses formes et agissant dans ce contexte pour la préservation de l’économie nationale et la santé du citoyen, les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, notamment ceux de la brigade de Ain Oulmène ont procédé ces jours derniers au démantèlement d’un important réseau de trafic de tabac à priser (chema) dans les communes de Rasfa et Ksar el Abtal au sud du chef lieu de wilaya. Exploitation des informations faisant état de l’existence d’ateliers clandestins de fabrication de «Chema» dans cette commune du sud de la wilaya, les éléments de la Gendarmerie nationale procéderont des lors à la mise en place d’un dispositif approprié qui leur permettra sur 6 opérations de mettre la main sur une quantité de 83,5 quintaux de tabac à priser et 17.745 sachets pleins, procédant par là même à l’arrestation de 7 personnes mises en cause dont l’âge varie entre 18 et 56 ans.

Des opérations indiquent le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif qui s’inscrivent dans le cadre de la protection de l’économie nationale, la santé du citoyen de tels fléaux et dans ce contexte la lutte sans merci livrée à la contrebande, l’évasion fiscale et l’écoulement de produits contrefaits. L’intensification des recherches et les fouilles opérés au niveau des personnes mises en cause après la mise en œuvre des procédures réglementaires, permettront aux services de la gendarmerie de découvrir et saisir outre cette importante quantité, tout un arsenal de produits, emballages et matériaux destinés a la fabrication de ce produit. L’enquête fera ressortir indique le communiqué, que les a mis en cause ne détenait aucun document ni autorisation leur permettant de s’adonner à de telles pratiques. Le montant de la saisie effectuée est estimé à 10.526.550 DA.

F. Zoghbi