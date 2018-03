Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : Arrestation de 19 contrebandiers

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, le 24 mars 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e Région militaire , dix-neuf contrebandiers, ont déjoué une tentative de contrebande de 4.600 litres de carburant et saisi un camion, trois véhicules tout-terrain et (25) détecteurs de métaux", précise la même source. "A Sétif/5e RM et In Amenas/4e RM, un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté trois individus en possession de deux armes à feu et une quantité d munition", ajoute le communiqué du MDN.