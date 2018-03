Mostaganem : Accostage d’un navire de voyageurs à cause des intempéries

Le navire de transports de voyageurs qui assurait la navette Valence-Mostaganem a accosté hier au port de Mostaganem, après plus de 24 heures en rade à cause des mauvaises conditions climatiques. La capitainerie du port a réussi avec succès à faire entrer au port le navire appartenant à une compagnie ibérique de transport maritime de voyageurs «Balearia», à bord duquel se trouvaient plus de 300 voyageurs et 220 véhicules, après l’amélioration des conditions météorologiques au littoral mostaganémois, permettant aux services de la police et des douanes de traiter les passagers. Ce navire a effectué une nuit entière au golfe d’Arzew en raison des mauvaises conditions météorologiques marquées samedi par de fortes rafales de vent atteignant 54 nœuds, soit 100 kilomètres à l’heure. Le navire devait débarquer au port de Mostaganem aux premières heures de la matinée du samedi, a indiqué, à l’APS, le Directeur général de l’Entreprise portuaire de Mostaganem, Riad Bouledjouidja.