Argentine : Décès du grand footballeur René Houseman

René «Loco» Houseman, champion du monde avec l'Argentine en 1978, est décédé jeudi à 64 ans, victime d'un cancer de la langue, ont annoncé jeudi des sources officielles. Le regretté champion était, quant au style, souvent comparé au Brésilien, Garrincha, avec une grande aisance et du sens du but. L'ancien ailier droit a porté 53 fois le maillot albiceleste entre 1973 et 1979 (12 buts, dont 4 en Coupe du monde). Protégé de Cesar Luis Menotti, qui se considérait un peu comme son père, Houseman avait également brillé sous la conduite de l'entraîneur au sein de l'équipe des Huracan, champion d'Argentine en 1973. Après s'être illustré au Mondial-1974 en Allemagne, il avait levé le trophée de la Coupe du monde 1978 au stade Monumental de Buenos Aires.