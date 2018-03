Bouira : Le doyen agressé par des étudiants

Le doyen de la faculté des sciences économiques de l'université Akli-Mouhand-Oulhadj de la wilaya de Bouira, Fredj Chaâbane, a été agressé et séquestré mercredi dernier par un groupe d'étudiants, a-t-on appris jeudi du représentant local du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES). «Le Doyen de la faculté des sciences économiques de l'université a été pris en otage, agressé et séquestré par un groupe d'étudiants dans son bureau et ce de 16h00 à 22h00», a expliqué à l'APS le représentant local du CNES, Outafat Youcef. Face aux menaces de mort proférées à son encontre, la victime a failli perdre la vie en se jetant du deuxième étage du siège de la faculté, a ajouté M. Outafat qui a dénoncé avec fermeté cet acte de violence. Selon les détails fournis par le même responsable, les étudiants avaient demandé au doyen d'intervenir pour revoir la note de l'examen d'une étudiante. «Le doyen leur a répondu qu'il ne pouvait pas revoir cette note sans la présence et les explications de l'enseignant, ce qui a soulevé la colère des étudiants qui l'ont pris en otage dans son propre bureau avant de l'agresser».