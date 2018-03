MDN Arrestation de 8 contrebandiers

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 20 mars à Bordj Badji Mokhtar /6e RM, six contrebandiers, déjoué une tentative de contrebande de 120 tonnes de denrées alimentaires et saisi dix camions, un véhicule tout-terrain et divers outils d’orpaillage".

"Par ailleurs, un autre détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté à El Oued / 4e RM, deux contrebandiers et 2.122 unités de différentes boissons, alors que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Adrar et Tlemcen", conclut le MDN. (APS)