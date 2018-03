MDN : 4 contrebandiers appréhendés au Sud

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 19 mars 2018 à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), trois contrebandiers et saisi 1.100 litres de carburant, trois détecteurs de métaux, trois groupes électrogènes et deux marteaux piqueurs", précise la même source. Un autre détachement a, par ailleurs, "appréhendé, à El-Oued (4e RM), un contrebandier à bord d’un véhicule utilitaire chargé de 20 quintaux de tabac". D’autre part, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 30 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchar, Adrar et Ghardaïa", rapporte également le communiqué.