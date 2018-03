Tlemcen et Batna : Deux narcotrafiquants arrêtés et saisie de plus de 126 kg kif

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 17 mars, lors de deux opérations distinctes menées à Tlemcen (2e Région militaire) et Batna (5e RM), deux narcotrafiquants et saisi 126,7 kilogrammes de kif traité", précise la même source. En outre, un détachement de l’Armée nationale populaire "a mis en échec, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), une tentative de contrebande de 3 tonnes de denrées alimentaires et 7.600 litres de carburant, tandis que 722 unités de différentes boissons ont été saisies à Oran (2e RM)". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi une arme à feu et une quantité de munitions à Naâma (2e RM), alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Ghardaïa et In Amenas".