M. Raouya s'entretient avec les ambassadeurs du Bahreïn et de la Libye

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s’est entretenu, jeudi à Alger, avec les ambassadeurs du Royaume du Bahreïn et de la Libye respectivement, Fouad Saddek Mohamed El Baharna et Mohamed Mokhtar Mazen a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Lors de ces entretiens tenus au siège de ministère des Finances, M. Raouya a relevé "la qualité des relations qui lient l’Algérie au Royaume du Bahreïn et à l’Etat de Libye",

précise la même source. La rencontre a été également une occasion pour aborder avec les ambassadeurs "l’état de la coopération économique et financière bilatérale" ainsi que les voies et moyens à mettre en £uvre pour les développer et les renforcer davantage dans leurs intérêts respectifs, conclut le communiqué. (APS)