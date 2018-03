Tizi Ouzou : 4 casemates et 5 bombes artisanales détruites

Quatre casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale ont été détruites samedi dans une opération de ratissage, menée à Tizi Ouzou, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 17 mars 2018 à Tizi-Ouzou (1e Région militaire), quatre casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale", précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, "ont saisi à El-Oued et Biskra (4e RM), 29 quintaux de Tabac, tandis que 670 unités de différentes boissons ont été saisies à Béchar et Ouargla". D’autre part, un détachement de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté à Naama, Béchar, Tindouf et Tébessa, 19 immigrants clandestins de différentes nationalités", conclut le communiqué.