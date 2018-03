Conmebol : Les élections le 11 mai

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a décidé d'organiser des élections le 11 mai et appelé son actuel président, le Paraguayen Alejandro Dominguez, à se représenter, a annoncé l'organisme. "En présence du président de la Fifa, Gianni Infantino, les présidents des associations membres ont approuvé, à l'unanimité, la tenue d'élections le 11 mai", a annoncé la Conmebol dans un communiqué.

Le conseil de la Conmebol, qui s'est réuni lundi à Lima, a demandé à Alejandro Dominguez de "présenter sa candidature à la présidence afin de consolider les réformes menées par son administration pour institutionnaliser, professionnaliser et rendre plus transparent le football sud-américain". La Conmebol va faire face prochainement à d'importantes échéances, dont l'appel d'offres pour les droits TV de ses principales compétitions des clubs pour la période 2019-2022 (Copa Libertadores, Copa Sudamericana et Recopa), ainsi que l'organisation de la Copa America au Brésil en 2019. Lors des élections du 11 mai, cette instance devra désigner son président, trois vice-présidents et un représentant de la Conmebol devant la Fifa.