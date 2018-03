Boumerdès et Tizi Ouzou : Une casemate et deux bombes artisanales détruites

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 13 mars à Boumerdes et Tizi-Ouzou (1re Région militaire), une casemate pour terroristes et deux bombes de confection artisanale", précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), deux camions, un véhicule tout-terrain, trente-six tonnes de denrées alimentaires et 2.100 litres de carburant, tandis qu'à Biskra et El- Oued (4e RM), d'autres détachements ont intercepté deux contrebandiers et saisi deux camions, 32,5 quintaux de tabac et 9.240 unités de différentes boissons". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Ghardaïa (4e RM) et Béchar (3e RM), deux narcotrafiquants en possession de dix-sept kilogrammes de kif traité", ajoute la même source.(APS)