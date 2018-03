Accident de Blida : Le chauffeur a fait un malaise

Les résultats de l'enquête préliminaire diligentée pour déterminer les causes à l'origine de l'accident survenu dans la journée à la commune de Bougerra à l'est de Blida, ont fait ressortir que le chauffeur avait perdu le contrôle de son véhicule "suite à un malaise", a indiqué à l'APS, le chef de cabinet du wali de Blida. "Le chauffeur souffrant de plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle et diabète), a eu un malaise qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule fauchant sur son passage plusieurs passants", a précisé Ait Ahmed Mohamed Tahar. Le bilan définitif de l'accident fait état de 4 morts (un homme de 63 ans, une femme de 55 ans, une fille de 13 et un garçon de 12 ans), ainsi que 20 blessés, a ajouté le même responsable. Il a relevé par ailleurs que 4 enfants parmi les blessés étaient maintenus à l'hôpital pour des interventions chirurgicales, tandis que les reste (16 blessés) l'avaient quitté après avoir reçu les soins nécessaires.