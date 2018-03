Sétif : Démantèlement de deux réseaux de contrebande et de contrefaçon

Les unités relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif viennent de frapper fort en mettant fin aux agissements de deux réseaux spécialisés dans la contrebande de cigarettes étrangères et la contrefaçon du tabac. Ce coup de filet qui est à mettre à l’actif des éléments de la compagnie de la gendarmerie nationale d’El Eulma s’est, en effet, traduit par l’arrestation de 19 personnes, dont l’âge varie entre 20 et 34 ans, impliquées dans ces deux affaires et une importante saisie de produits et autres éléments dont le montant est estimé à 4 milliards et 197 millions de centimes.

Le traitement de ces deux affaires qui s’intègrent de plein pied dans le cadre des activités de la gendarmerie portant notamment sur la protection de l’économie nationale et la santé du citoyen ainsi qu’une lutte sans merci livrée à l’évasion fiscale et la vente de produits contrefaits, remonte au 6 mars dernier suite à l’exploitation d’informations faisant état d’une importante quantité de cigarettes et de tabac de fabrication étrangère entreposée dans un local appartenant à une des personnes mises en cause.

Après une fouille opérée sur les lieux conformément aux procédures réglementaires d’usage, les services relevant de la gendarmerie nationale parviennent à mettre la main sur 21.370 cartouches de cigarettes de différentes marques étrangères, 640 autres de tabac de luxe utilisé généralement par les adeptes de la «chicha» ainsi que 166.288 sachets de tabac «chema» de différents genres et 7.279 boîtes de «chema» prêtes à être mises en vente, précise le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif qui fait état, par ailleurs, de l’arrestation du propriétaire de cet entrepôt.

L’approfondissement de l’enquête permettra l’arrestation d’une autre personne et fera ressortir l’exercice illégal d’une telle activité pratiquée sans aucun document l’autorisant. De la poursuite de cette enquête et de l’exploitation d’informations parvenues le 7 de ce même mois, les éléments de la gendarmerie procéderont au démantèlement d’un autre réseau faisant dans la contrefaçon et procédé de 29 quintaux de «chema» ainsi que divers autres matériaux et 12 341 sachets de tabac. Deux affaires qui se traduiront par l’arrestation de 19 personnes mises en cause et une saisie globale estimée à 4 milliards 197 millions de centimes, indique, en outre, le communiqué du groupement territorial.

F. Zoghbi