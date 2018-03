MDN : 34 contrebandiers interceptés

Trente-quatre contrebandiers ont été interceptés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, tandis qu'un individu en possession d'un pistolet automatique a été arrêté par la Gendarmerie nationale à Batna, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 12 mars 2018 à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trente-quatre contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, un camion, deux véhicules tout-terrain, 3.000 litres de carburant, douze marteaux piqueurs, neuf détecteurs de métaux et cinq groupes électrogènes, tandis qu'à Batna (5e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu en possession d'un pistolet automatique», précise le communiqué. D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tindouf (3e RM) et Tlemcen (2e RM), quatre narcotrafiquants en possession de 9,330 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement a appréhendé, à Ouargla (4e RM), deux contrebandiers et saisi 2.518 unités de tabac», note la même source, ajoutant que «six immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Adrar et Ghardaïa». (APS)