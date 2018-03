Sûreté nationale : Saisie de plus de 32 kg de kif traité

Plus de 32 kg de kif traité et 1.938 comprimés psychotropes ont été saisis par les éléments de la Sûreté nationale, dans des opérations distinctes, à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Mila, Alger, Constantine, Biskra et Tlemcen, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Par ailleurs, les éléments de la police aux frontières à l'aéroport international Houari-Boumediène ont procédé à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche judiciaire. A Biskra, la police a récupéré un fusil de chasse et arrêté un mis en cause pour détention d'une arme sans autorisation. (APS)