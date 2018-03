Mostaganem : Une fillette égarée et retrouvée

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont retrouvé une fillette, une heure après sa disparition et l'ont rendue à sa famille saine et sauve au douar Bouaki, relevant de la commune de Hadjadj, a-t-on appris dimanche dernier de la cellule de communication et des affaires générales de ce corps sécuritaire.

Samedi soir, la gendarmerie nationale a reçu un appel de la famille de la fillette âgée de 3 ans au numéro vert au sujet de sa disparition du domicile familial, situé à 45 kilomètres à l’est de la wilaya de Mostaganem). Juste après l’alerte, les services de la Gendarmerie nationale de Hadjadj ont dépêché une brigade qui s’est déplacée sur le lieu et entrepris les recherches de la fillette qui jouait près de chez elle avant qu’elle ne soit portée disparue. Après une heure de recherche, son soulier a été retrouvé au milieu de la forêt située dans le voisinage immédiat du douar Bouakir à proximité de la plage de Hadjadj, avant d’apercevoir la fillette qui se dirigeait vers une zone rocheuse qui donne sur la mer près d'Aïn Safi, a indiqué la même source. Les éléments de la Gendarmerie nationale se sont déplacés au domic familial et ont rendu la fillette à ses parents saine et sauve, a-t-on ajouté.

Cet incident a permis d’enclencher le système d’alerte après la disparition de l’enfant, qui a permis de retrouver la fillette qui s’était égarée. Elle a été rendue à sa famille en "un temps record", a-t-on souligné.