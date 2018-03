Autoroute Zéralda - Bou Ismaïl : Un bus se renverse : 17 blessés

Dix-sept personnes ont été atteintes de blessures plus ou moins graves dans un accident de la circulation survenu hier sur le tronçon de l’autoroute reliant Zéralda (Alger) à Bou Ismaïl (Tipasa), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya de Tipasa. L’accident est survenu sur l’axe de la voie rapide de Douaouda, lorsqu’un bus de voyageurs en provenance d’Alger se dirigeant vers Tipasa a dérapé, causant des blessures diverses à 17 personnes, parmi lesquelles deux femmes. Tous les blessés ont été transférés vers l’hôpital de Zéralda, grâce à l’intervention de la Protection civile de la wilaya, soutenue par les unités de Douaouda et de Koléa. Considérant le fait que le bus est immatriculé à Boumerdès et qu’il n’avait pas l’autorisation d’exploiter la ligne Alger-Tipasa, une enquête a été ouverte par la direction du transport de la wilaya. (APS)