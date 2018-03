Béchar et Tlemcen : 669 kg de kif saisis

«Un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, ce matin du 11 mars, dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e Région militaire), un narcotrafiquant en possession d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 455 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale en ont saisi 214,225 kilogrammes à Tlemcen (2e RM)», indique un communiqué du MDN. Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), trois contrebandiers et saisi une arme à feu, une paire de jumelles, quatre véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage», alors qu'un autre détachement «a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d'un camion chargé de 34 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande». D'autre part, «41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Biskra».(APS)