ONU : Le chef des opérations de paix prolongé jusqu’en 2020

Le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le Français Jean-Pierre Lacroix, dont le contrat arrivait prochainement à expiration, restera à son poste jusqu'en 2020, a-t-on appris auprès d'un responsable des Nations unies. Le mandat de l'ex-diplomate français de 57 ans, nommé en février 2017 pour un an par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a été «prolongé jusqu'à 2020», a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat. Secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, M. Lacroix est responsable actuellement d'environ 106.000 militaires, policiers et civils, issus de 124 pays et déployés dans quinze opérations de paix à travers le monde. Plusieurs de ces opérations souffrent d'un manque d'effectifs (Centrafrique), d'un manque de personnel féminin, d'autres disposent de troupes ne répondant pas aux normes de l'ONU ou dépourvues d'un équipement adéquat (Mali, République démocratique du Congo... ). Elles sont aussi souvent dénoncées pour des abus sexuels commis par des Casques bleus (Soudan du Sud récemment). Une tolérance zéro a été instituée à cet égard par M. Guterres.