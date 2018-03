Attentat dans l’est de la Libye : Trois personnes blessées

Trois personnes, dont deux Soudanais, ont été blessées vendredi dans un attentat suicide dans l'est de la Libye, a indiqué à la presse, une source au sein des forces du maréchal Khalifa Haftar, loyales aux autorités de l'est du pays. «Un soldat (de l'ANL) et deux civils soudanais ont été blessés dans l'attaque qui a eu lieu à un barrage de sécurité à 60 km au sud de la ville d'Ajdabiya» (840 km à l'est de Tripoli), une région contrôlée par les forces du maréchal Haftar, selon une source militaire. Selon cette source, un véhicule s'est lancé à toute vitesse contre le barrage, avant d'exploser, blessant les trois personnes et causant des dégâts au bâtiment mitoyen et aux véhicules. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque dans laquelle le kamikaze a péri.