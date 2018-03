Cérémonies du 8 mars : M. Kaoune rend hommage aux femmes de son Ministère

Dans cette matinée du 8 mars 2018, le Ministre de la Communication, M. Djamel KAOUANE a présidé une petite cérémonie organisée en l'honneur des femmes du Ministère de la Communication à qui il a tenu à rendre un hommage tout particulier, voulu cette fois-ci, comme « une petite revanche » pour ces femmes qui, habituellement et de tradition, au lieu de célébrer pour elles-mêmes cette journée, se consacrent à la préparation et au déroulement de la fête destinée à d'autres femmes dans le cadre d'événements organisés par le Ministère de la Communication. Cette abnégation a été soulignée, par le Ministre, et c'est avec émotion que l'ensemble des femmes présentes à la cérémonie ont reçu cet hommage mérité.