Alger et Tébessa : Saisie de plus de 9 kg de cannabis

Des opérations de recherche menées, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, par les forces de police des wilayas d'Alger et de Tébessa ont donné récemment lieu à l'interpellation de 85 individus suspects pour divers délits dont la détention de comprimés psychotropes et la récupération de plus de 9 kg de cannabis traité, indique la Direction générale de la sûreté nationale. Les forces de police de la Sûreté de wilaya d’Alger ont ainsi effectué des descentes dans plusieurs quartiers de la capitale, se soldant par la récupération de 9,8 kg de cannabis traité, une quantité de comprimés psychotropes et des armes blanches, selon la même source.