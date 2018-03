Tlemcen et Bechar : 4 narcotrafiquants arrêtés

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire "ont arrêté, le 9 mars, lors d’opérations distinctes, menées à Tlemcen (2e Région militaire) et Bechar (3e RM), 4 narcotrafiquants et saisi 26 kilogrammes de kif traité", précise la même source. Des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tlemcen, 4 individus en possession de 03 armes à feu et une quantité de munitions". Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont mis en échec, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des tentatives de contrebande menées par 3 individus et saisi un camion, 12 tonnes de denrées alimentaires, 600 litres de carburant et des outils d’orpaillage". D'autres part, 5 immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été interceptés à Tébessa et In Salah", rapporte également le communiqué.