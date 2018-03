FAF/UAFA : Une délégation de l’UAFA le 13 mars à Alger

Une délégation de l'Union arabe de football (UAFA) est attendue le 13 mars prochain à Alger pour une réunion de travail avec son homologue algérienne sur plusieurs points, entre autres les relations entre les deux instances et la participation des clubs algériens à la prochaine coupe arabe, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.

«Sur demande de l’Union des Associations du Football Arabe, la Fédération algérienne de football accueillera, le 13 mars prochain, une délégation composée de trois membres de cette instance pour une séance de travail autour de plusieurs points qui tourneront notamment sur les relations entre les deux institutions et d’autres grandes lignes qui seront discutées entre les deux parties», indique l'instance fédérale sur son site officiel. La participation des équipes algériennes à la compétition de clubs qu’organise l’UAFA sera également au menu lors de cette rencontre, précise la même source. Trente-deux équipes prendront part à la Coupe arabe des clubs 2018-2019 dont la première journée aura lieu en août prochain, avait indiqué l'Union arabe de football (UAFA) à l'issue de la dernière réunion de son comité exécutif, à Ryad (Arabie saoudite). L'ES Sétif et l'USM Alger ont été officiellement invitées à prendre part à la Coupe arabe des clubs dans sa nouvelle formule, en tant qu'anciens vainqueurs de l'épreuve, avait indiqué récemment à l'APS un haut responsable de l'instance arabe. L'ES Sétif avait remporté l'ancienne Ligue des champions arabe à deux reprises (2007 et 2008) alors que l'USMA s'est adjugée l'édition disputée en 2013. La fédération algérienne de football (FAF) aurait, quant à elle, opté pour l’USM Bel-Abbès, quatrième au classement de la Ligue 1 la saison passée, pour participer à cette épreuve à élimination directe, dont le premier tour (aller) se jouera entre le 8 et 12 août prochain. L'instance fédérale n'a pas encore communiqué officiellement ce choix. La FAF a décidé qu’aucun club ne prendra part à deux compétitions internationales lors d’une même saison. Les Sétifiens sont engagés en seizièmes de finale de la Ligue des champions africaine alors que l'USMA prend part à la Coupe de la Confédération.