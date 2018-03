Parlement panafricain : Une délégation du Conseil de la nation en Afrique du sud

Le Conseil de la nation participe aux réunions régulières des commissions permanentes du Parlement panafricain (PP) qui se tiennent à Johannesburg (Afrique du Sud), du 2 au 9 mars. Il s'agit des commissions de change et des affaires financières, de la justice et des droits de l'homme, de la santé, du travail et des affaires sociales, de l'environnement, des ressources naturelles et de l'agriculture, outre la commission du commerce et de l'émigration, du transport, des télécommunications et des énergies. Le Conseil de la nation sera représenté dans ces réunions par le sénateur Mohamed Zoubiri. (APS)