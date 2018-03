Jijel : Une femme percutée mortellement par un train

Une femme âgée de 40 ans a été mortellement percutée dimanche dernier par un train de marchandises reliant Jijel à Skikda, au lieudit Timliken, relevant de la commune de Sidi Abdelaziz (20 km à l'est de Jijel), a-t-on appris auprès de la Protection civile. La victime (B.F) a été surprise par le train alors qu’elle tentait de traverser le voie ferrée vers 13h30, ce dimanche, a précisé la même source, détaillant que la dame avait pris ce raccourci pour rejoindre une école primaire à proximité des lieux.

La même source a ajouté que les riverains empruntent une passerelle piétonne au-dessus de cette voie ferrée. La dépouille a été évacuée à l’hôpital de la ville de Sidi Abdelaziz et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.