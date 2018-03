M. Raouya reçoit le vice-président de la Société financière Internationale

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier à Alger, le vice-président de la Société Financière Internationale (SFI, filiale de la Banque mondiale) pour la région Afrique et Moyen-Orient, M. Sergio Pimenta, dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue en Algérie. Lors de cette rencontre, il a été procédé à un échange de vues sur la situation économique mondiale et ses répercussions sur les économies des pays membres de la région, précise le communiqué. M. Raouya a également examiné avec M. Pimenta les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre l'Algérie et la SFI.

Il a aussi mis en exergue les réformes engagées par l’Algérie et les mesures prises pour intensifier et faciliter l’acte d’investissement. De son côté, M. Pimenta a marqué la disponibilité de son institution pour répondre à toute demande que l’Algérie pourrait formuler, à même de contribuer au renforcement de la coopération entre les deux parties. Au cours de son séjour en Algérie, le vice-président de la SFI aura des discussions avec certains responsables de département ministériel et d’Institutions financières algériennes. (APS)