Constantine : 7 morts dans un accident de la circulation

Sept personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu hier dans la localité d’Ouled Nia dans la commune de Beni H’midene, daïra de Zighoud Youcef, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L’accident s’est produit sur un tronçon routier de la route nationale (RN) 27, reliant Constantine à Mila lorsqu’ un camion a heurté une femme dans cette zone rurale avant d’entrer en collision avec un véhicule touristique à bord duquel se trouvaient trois adultes et trois enfants, a précisé la cellule de l’information et de la communication. La victime heurtée par le camion ainsi que cinq personnes (deux femmes, un homme et deux enfants) qui se trouvaient à bord du véhicule sont décédées sur place, a-t-on encore détaillé, soulignant que la fillette (4 ans) retrouvée en vie dans le véhicule a été secourue et acheminée vers l’hôpital de Hamma-Bouziane, où elle a succombé à ses blessures. Les dépouilles ont été acheminées par les éléments de la Protection civile des unités secondaires des communes de Hamma Bouziane, de Beni H’midene et de Zighoud Youcef vers la morgue du centre hospitalo-universitaire Ben Badis.(APS)