Skikda : peine capitale contre deux terroristes

Le tribunal criminel près la Cour de justice de Skikda a condamné hier par contumace à la peine capitale deux terroristes (R.L. et F.W.) poursuivis pour homicide prémédité. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au 13 avril 2017 lorsque les gendarmes de la commune de Béni Zid découvrirent, suite à des informations, à Mechta Douar, dans la même commune, le cadavre d’une personne identifiée par la suite et répondant aux initiales R.A. habitant près du lieu de sa mort. L’enquête a révélé que la victime a été tuée par balles par un groupe terroriste dirigé par R.L. et F.W. sur la base de la déclaration d’un terroriste repentie F.K.

Selon sa déposition, le nommé F.K. a appris, lorsqu’il était encore membre des groupes terroristes, qu’un de ces groupes passant par Mechta Douar est tombé par hasard sur un citoyen armé d’un fusil de chasse lequel tira sur les membres du groupe qui ripostèrent le touchant de plusieurs balles. Le représentant du parquet a requis la peine capitale contre les deux accusés. (APS)